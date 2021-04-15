Боец UFC Хамзат Чимаев потренировался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

Грозный, 15 апреля. Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев провел тренировочное занятие с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев показал, как спаррингуется с Рамзаном Кадыровым. Видео из спортивного зала было опубликовано в Instagram-аккаунте 26-летнего спортсмена.

«Тренировки идут полным ходом, под руководством главы ЧР», — подписал ролик Чимаев.

Публикацию бойца посмотрели более 400 тысяч пользователей социальной сети. В марте Чимаев объявил о завершении спортивной карьеры, однако позже сообщил о возвращении в октагон. Он признался, что на решение повлияло общение с Кадыровым и главой UFC Даной Уайтом.

Ранее Дастин Порье принес извинения за перепалку в соцсети с Конором Макгрегором. Он подчеркнул, что теперь намерен сосредоточиться на поединке с ирландцем, который пройдет в июле этого года.