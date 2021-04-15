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Вы — ураган: Нонна Гришаева поздравила Примадонну с днем рождения
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей
Общество

Вы — ураган: Нонна Гришаева поздравила Примадонну с днем рождения

Нонна Гришаева пожелала здоровья Алле Пугачевой в честь ее дня рождения.

Москва, 15 апреля. Российская актриса Нонна Гришаева, находясь на съемках, поздравила Аллу Пугачеву с днем рождения.

Звонок агентства застал Гришаеву врасплох — она находилась на съемках.

«Вы можете взять цитатой мои слова поздравления Алле в социальной сети, поскольку я прямо сейчас нахожусь в кадре. В нем я сказала все, что чувствую», — призналась корреспонденту ФАН Гришаева.

Вы – ураган: Нонна Гришаева поздравила Примадонну с днем рождения
На предпремьерном показе фильма «Спасите Колю!»  / Виктория Ткач

«Мои поздравления дорогой Алле Борисовне. Вы — ураган, уносящий в бездну эмоций! Вы мой первый учитель, как надо петь не только голосом, но и душой! Вы всю жизнь меня вдохновляете в творчестве! Дай вам бог здоровья, сил и гармонии во всем. Пусть дети радуют, Максим оберегает, заботится, и поклонники продолжают носить на руках и боготворить. Спасибо вам за все!» — написала артистка в своем Instagram.

Напомним, каждый год в первый день весны Примадонна устраивает праздник «Дня цветов», приглашая в свой дом самых близких друзей. Так в этом году предложение посетить это мероприятие поступило и актрисе Гришаевой, та с честью его приняла.  

Ранее ФАН составил список мужчин, с кем делила свою жизнь Алла Пугачева.

алла пугачева нонна гришаева
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