Вы — ураган: Нонна Гришаева поздравила Примадонну с днем рождения

Москва, 15 апреля. Российская актриса Нонна Гришаева, находясь на съемках, поздравила Аллу Пугачеву с днем рождения.

Звонок агентства застал Гришаеву врасплох — она находилась на съемках.

«Вы можете взять цитатой мои слова поздравления Алле в социальной сети, поскольку я прямо сейчас нахожусь в кадре. В нем я сказала все, что чувствую», — призналась корреспонденту ФАН Гришаева.

На предпремьерном показе фильма «Спасите Колю!» / Виктория Ткач

«Мои поздравления дорогой Алле Борисовне. Вы — ураган, уносящий в бездну эмоций! Вы мой первый учитель, как надо петь не только голосом, но и душой! Вы всю жизнь меня вдохновляете в творчестве! Дай вам бог здоровья, сил и гармонии во всем. Пусть дети радуют, Максим оберегает, заботится, и поклонники продолжают носить на руках и боготворить. Спасибо вам за все!» — написала артистка в своем Instagram.

Напомним, каждый год в первый день весны Примадонна устраивает праздник «Дня цветов», приглашая в свой дом самых близких друзей. Так в этом году предложение посетить это мероприятие поступило и актрисе Гришаевой, та с честью его приняла.

Ранее ФАН составил список мужчин, с кем делила свою жизнь Алла Пугачева.