Десять человек погибли при атаке боевиков на северо-востоке Нигерии

Абуджа, 15 апреля. Группировка «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) совершила нападение на город Дамасак в северо-восточной части Нигерии. Жертвами атаки стали по меньшей мере десять человек, еще восемь получили ранения.

Как сообщил глава правительства муниципального района Маббар Букар Мустафа, боевики прибыли на автомобилях с установленными зенитными орудиями. Армия Нигерии не смогла оказать сопротивления, людям пришлось спасаться бегством на территорию соседнего государства Нигер.

«Люди бежали в деревни Нигера, но некоторые оказались в ловушке в джунглях», — рассказал чиновник.

Это нападение стало вторым за три дня. Во время первой атаки боевики убили пять человек, но тогда вооруженным силам удалось отстоять населенный пункт.

Ситуация с безопасностью в Нигерии остается критической. Власти и силовики не справляются с постоянными нападениями, похищениями и грабежами. Всего несколько дней назад радикалы совершили серию атак на северо-западе страны. Погибли минимум восемь человек и еще четверо госпитализированы.

1 Организация запрещена на территории РФ.