Родные дети подали в суд на Марию Максакову

Москва, 15 апреля. Дети певицы Марии Максаковой обратились в суд с требованием отдать им квартиру в Москве. По мнению звезды, их действиями управляет ее экс-возлюбленный Владимир Тюрин.

Апартаменты на Краснопресненской набережной оцениваются в 200 млн рублей. Покушаются на квартиру, по мнению певицы, дети по указке их отца. Сама Максакова не против отдать недвижимость, но убеждена, что к посягательству приложил руку ее бывший избранник.

«Он еще летом угрожал, что будет мешать мне во всех делах, если я не отдам квартиру, не соглашусь ее подарить. Это вымогательство чистой воды. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей. Когда дети подают на мать в суд — это ненормально, я была убита горем несколько дней»,— сказала Максакова в разговоре с изданием «СтарХит».

Она считает, что родные дети стали заложниками ситуации. Более того, Тюрин настраивает их против нее, поскольку с матерью они общаться не хотят, а прибрать к рукам квартиру согласны. Максакова добавила, что экс-возлюбленный за те годы, что наследники живут у него, «не оформил на них ни счетов, ни квадратных метров, ничего».

Артистка убеждена, что отношения с детьми стали напряженными по вине Тюрина. По ее словам, мужчина всегда находит способ ограничить ее общение с детьми.