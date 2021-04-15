Леонков раскрыл новую тактику воздушного вторжения ВВС США

Москва, 15 апреля. Военно-воздушные силы США намерены использовать стаи автономных дронов для воздушного вторжения. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее стало известно, что в США прошли испытания малозаметного беспилотного летательного аппарата XQ-58A Valkyrie, который впервые выпустил из внутреннего отсека свой ведомый дрон ALTIUS-600. Летные испытания стали шестыми для XQ-58A Valkyrie. По данным американских военных, ALTIUS-600 может оснащаться системами видеонаблюдения и радиоэлектронной разведки, а также небольшими бомбами. Кроме того, он может выполнять роль дрона-камикадзе.

По мнению Леонкова, беспилотник XQ-58A Valkyrie будет использоваться в новой тактике воздушного вторжения. БПЛА будет имитировать крупноразмерный самолет, создавая ложную цель для систем ПВО противника. Кроме того, он станет носителем малоразмерных дронов узконаправленного действия, передает РИА Новости.

«Таким образом, попытаются выстроить три эшелона. Впереди — малые дроны, затем Valkyrie и только за ними тактическая авиация. Американцы рассчитывают, что наши радиолокационные станции и радары комплексов ПВО увидят множество целей и среагируют на них, израсходовав весь боезапас зенитных ракет. А когда им придется перезаряжаться, прилетят самолеты и раскатают всю противовоздушную оборону», — предположил эксперт.

Леонков отметил, что подобная стратегия обречена на провал, так как российские военные обладают станциями дальнего радиолокационного надгоризонтного обнаружения, которые способны фиксировать движение авиации противника за тысячи километров от границ России.

«РЛС определят, что, например, с аэродромов Великобритании поднялась сотня объектов, а при подходе к нашим границам превратилась в тысячу. Сразу будет понятно, что большая часть целей — ложные. Но тактика, конечно, интересная. Очевидно, что сегодня потенциальный противник делает ставку на массовость средств воздушного нападения», — добавил эксперт.

Накануне ВВС США в двухгодичном отчете опубликовали концепт-арт истребителя последнего поколения Next Generation Air Dominance (NGAD).

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО перебрасывают войска из Северной Америки к российским границам. По его словам, к настоящему моменту у границ России сосредоточены 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, включая стратегическую авиацию, передает Infox.