Экипажи танков ЦВО уничтожили условного противника на учениях под Оренбургом

Оренбург, 15 апреля. Танкисты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа при поддержке артиллерии разбили колонну условного противника на учении в Оренбургской области.

В ходе маневров беспилотники «Орлан-10» засекли "противника", движущегося в сторону населенного пункта. Артиллеристы с помощью гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Град» нанесли сосредоточенный огонь по целям, после чего танки Т-72Б3, организовав огневые засады на путях отхода, уничтожили врага на дальностях до 2 тыс. метров.

Всего в ходе данного учения, прошедшего в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, было задействовано около 1 тыс. военнослужащих, более 300 единиц боевой и специальной техники.

Ранее в ходе масштабных учений на Тоцком полигоне удары по колонне условного неприятеля при поддержке артиллерии отрабатывали мотострелковые подразделения.