Эфир: Дипломатическую войну между Западом и Россией обсудили в медиацентре «Патриот»

В четверг, 15 апреля, в 11:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «К чему приведет дипломатическая война между Западом и Россией».

США высылают из страны 10 российских дипломатов и вводят новые санкции против физических и юридических лиц из РФ по надуманным обвинениям в кибератаках. В целом ограничения будут наложены на 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представителей правительства и разведки.

При этом отношения между США и Россией и без того были не на высоте — с 21 марта посол России в США Анатолий Антонов находится в Москве. Российский посол был вызван в Москву для консультаций после оскорбительных высказываний Джо Байдена. 7 апреля в российском МИД заявили, что возвращение Антонова — это не «вопрос ближайших дней».

Ранее шпионский скандал в Италии привел к высылке двух сотрудников российского диппредставительства. В Кремле в ответ заявили о надежде на продолжение конструктивного сотрудничества с Римом. Напомним, в Риме контрразведка Италии задержала высокопоставленного офицера итальянских военно-морских сил при передаче секретных сведений представителю российского посольства.

Еще раньше, в марте этого года, Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух дипломатов из России персонами нон грата и дало им 72 часа на то, чтобы покинуть страну, передавало bTV, ссылаясь на заявление болгарского МИД. 22 марта прокуратура Болгарии сообщила, что двое российских дипломатов вели разведывательную деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом.

Если добавить к этим сообщениям информацию о взаимном закрытии американских и российских дипломатических представительств, станет ясно, как плохи отношения между двумя странами. Напомним, США проинформировали российское правительство, что работа генконсульства во Владивостоке не будет возобновлена в ближайшее время, сообщил СМИ посол Джон Салливан. Он добавил, что генконсульство в Екатеринбурге продолжит работать, но с 1 апреля приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США. Россия закрыла американское генконсульство в Санкт-Петербурге в 2018 году после того, как США распорядились закрыть российское консульство в Сиэтле в ответ на «дело Скрипалей».

Есть ли шанс у России и стран Запада восстановить нормальные дипотношения? Как долго будет нагнетаться конфронтация и каков будет ее финал?

Почему инициаторами дипломатических скандалов всегда являются западные страны? Не пора ли России проявить активность на дипломатических фронтах, в частности отвечая на провокации США?

Могут ли США и ЕС полностью разорвать дипломатические и торговые отношения с Россией? Может ли аналогичным образом поступить Россия? Нужно ли России в ответ на саботаж американских визовых центров отказаться от выдачи виз американским гражданам?

На вопросы в рамках нашего эфира ответили специалисты: председатель совета российского аналитического ПИР-центра, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.