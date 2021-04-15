Шведские правила: не выделяться, не говорить о политике, ругать Россию и верить СМИ

В чем отличие шведского менталитета от русского, как в Швеции относятся к России, какие ошибки совершают россияне за рубежом — корреспонденту ФАН помог разобраться российский эмигрант Дмитрий Алешков.

В Швеции Дмитрий находится уже 20 лет, у него несколько бизнесов и стартапов по всей Европе. Мы встречаемся с ним в Мальме, в центре MINC — это общественная площадка для поддержки стартапов, финансируется из городского бюджета.

— Дмитрий, что вы можете рассказать о Швеции, о шведском обществе? Есть различия с русским менталитетом?

— Это даже не мои впечатления. Есть здесь такой неписаный закон — называется Закон Янте. В 30-х годах норвежско-датский писатель написал очень интересную поэму о том, как жили в городке Янте — маленьком вымышленном городке. В этом рассказе точно описывается культура поведения в шведском обществе. И на основе этого рассказа были сформулированы 10 правил Янте, которые и показывают, что такое Швеция, что такое Скандинавия вообще, как здесь живут люди. Если кратко, то суть этих правил — не выделяться.

Основное различие между Россией и Скандинавией — это показуха. То есть, если здесь человек каким-то образом заработал денег или что-то у него удалось — премию он получил, выиграл миллион или еще что-то, то он здесь не покажет этого. Вы не увидите тут porsche cayenne, припаркованный возле его дома, хотя, возможно, он в состоянии 10 таких купить, полететь на Луну или что-то еще.

В нашей культуре это более как-то высказано. Как только что-то у тебя появилось, ты хочешь это всем показать соседям, всем друзьям, показать, что жизнь удалась. Ты более такой материальный. Здесь же наоборот — если ты такое сделаешь, то на тебя все соседи будут смотреть и думать: «Как тебе только не стыдно?» Здесь у тебя нет права выделяться — такой негласный закон, такие традиции, и они работают.

Это очень сильно видно, когда наши новые эмигранты приезжают сюда — девочки, например. Девочки часто выделяются из-за мейкапа, из-за каблуков, из-за стиля поведения, из-за одежды. Здесь сразу видно, что это наша девочка идет, потому что для нее важнее не практичность, а выделение. Для шведки выйти в кроссовках, неумытой — это как бы стандартная вещь, потому что главное — чтобы удобно было прежде всего ей самой, и она не должна выделяться.

— Не выделяться — основное правило или есть что-то еще?

— Кроме вопроса выделения — здесь очень важно быть в обществе. Например, очень много русских мне жалуются, особенно из тех, кто здесь живут около трех лет, что им очень трудно найти работу. И тогда мы просто анализируем, что не так они делают. Как правило, говорят, что они пишут резюме, рассылают — и все.

А для шведов очень важна культура общения — у них это называется фика (швед. fika). То есть для них очень важно, чтобы ты — как мой коллега или мой сосед — мог со мной просто посидеть, попить кофе и поговорить о каких-то там вещах. Не очень глубоких, потому что это тоже здесь не приветствуется — погружаться в глубину каких-то вещей. Но немножечко: «Как погода? На фестивале там этот спел так себе». И всякое такое. Также очень не принято затрагивать в таких разговорах тему религии или говорить о политике — это считается такое полу-табу. По крайней мере на рабочем месте с тобой не будут дискутировать на эти темы.

— А почему?

— Шведы боятся конфликтов — это одна из таких важных вещей. Ты не хочешь иметь конфликт, а часто разговоры о политике, религии или на какую-то более чувствительную тему могут привести рано или поздно к какому-то конфликту.

— Богатые тоже придерживаются правила не выделяться?

— Конечно. Член семьи, которая входит в десятку самых богатых семей Швеции, приезжал к нам на встречи в совете директоров на велосипеде — вот пример. Зачем ему на три километра брать свой джип, платить за парковку, если можно прокатиться на велосипеде?

Или другой пример. Здесь есть швед Фабиан Бенгтссон. Его семья владеет разным количеством бизнесов, один из основных — это продажа электроники. Его около лет 10 назад украли, его держали в коробке 20 дней, вымогали деньги. Каким-то образом перевели вроде денежки — это история умалчивает. Казалось бы, он был похищен, за ним могут еще охотиться. Но через месяц он появляется у нас на работе без охраны, без ничего — как обычно. Понятно, что полиция Швеции, скорее всего, приставляла к нему людей из спецслужб, но он лично своей охраной не озаботился — это такой показательный пример.

Здесь не принято говорить, что там очень много денег у этой семьи или у той семьи, — это даже как-то табуировано. Здесь было очень много шумихи, когда журналист начал расследование в отношении владельца IKEA — покойного Ингвара Кампрада. Когда он рассказал, что Ингвар Кампрад реально зарабатывает миллиарды, не платя налоги в Швеции, здесь шумиха поднялась, общество чуть ли не раскололось, многих возмутило это.

— Правда ли, что шведы настороженно относятся к русским? В чем причина такого отношения?

— Я вижу две причины. Первая — это наследие холодной войны. Тогда на слуху было такое высказывание, что «русский придет» сюда. Это мнение еще до сих пор бытует, кто-то в комической форме это использует, кто-то на самом деле верит в это — что русские завоюют Швецию. Есть какая-то боязнь, что русские придут.

Мы часто прикалываемся на эту тему, потому что здесь русскоговорящих очень много. Я как-то полгода помогал одной коммуне, где тоже были такие представления. Так я сказал, что русские уже захватили все. Они: «Мы не верим». А потом к нам из Осло приехали норвежцы, которые по-русски говорят. И я обращаю внимание: «Смотрите, ребята, даже из Норвегии уже русские приехали из государственных служб». То есть поддерживаю вот эту форму комическую. Но многие люди верят.

А вторая причина — это влияние медиа. Если медиа почитать, то там очень много материалов против России, против русскоговорящих вообще, против нашей политики. Создается мнение, что в России все плохо, что там не уважают меньшинства и многое другое. Очень много вещей, которые показывают Россию с плохой точки зрения, и очень мало газет, которые написали бы что-то позитивное о России.

— Шведы вообще критически относятся к газетным публикациям?

— Я бы разделил шведов условно на две части. Основная часть населения — наивная, верит всему, что здесь показывают медиа. Это можно просто доказать. Если здесь сделать на принтере табличку «Здесь закрыто» и повесить на дверь, шведы даже не попытаются проверить, так ли это на самом деле. Если сравнивать, например, с югославской культурой, русской культурой, то там мы часто видим критику к любой вещи, которую нам говорят или мы говорим: «А где ты это прочитал? А где ты это узнал?» То есть часто недоверие к тому, что ты говоришь, — уже внутри, в самом разговоре заложено.

У шведов, чтобы я ни говорил, никто меня не спрашивает, где я это прочитал. Они уже не сомневаются в тех вещах, которые я говорю. Такое же отношение и к газетам.

Но есть некоторое количество шведов, которые более начитанные. Как правило, это люди, которые много ездили по миру. Они лучше понимают, что происходит на самом деле, но их меньше. И они менее активны в социальном плане.