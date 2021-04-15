Систему сбора биометрических данных могут перезапустить в России

Москва, 15 апреля. Снова запустить систему сбора биометрических данных российских граждан планируют Правительство РФ совместно с «Ростелекомом».

Госкомпания хочет вложить в эту инициативу 6,6 млрд рублей до 2030 года в качестве концессионера. Речь идет о получении данных 50 млн россиян в первую очередь через МФЦ. Биометрические слепки, составляющие лицо и голос, будут внесены в Единую биометрическую систему (ЕБС). В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что сдача данных окажется бесплатной для граждан. При этом механизм концессии будет реализован за счет платы организаций — банков, нотариусов, органов власти, пишет «Коммерсантъ».

Платформа для биометрической идентификации жителей России (ЕБС) была запущена в июле 2018 года. Проект был предложен Центробанком и Минцифры, а кредитные организации были привлечены для сбора данных. По официальным данным, сейчас в данном процессе задействованы 228 банков. Данные 164 тысяч россиян числятся в системе по состоянию на февраль.

Разработанный «Ростелекомом» ресурс «Сферум» вошел в перечень качественных российских аналогов Zoom, представленных спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.