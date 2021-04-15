Российский гибридный беспилотник ZALA впервые испытали в Антарктиде

Москва, 15 апреля. Специалисты группы компаний «Калашников» провели успешные испытания единственного российского беспилотника с гибридным двигателем на самом южном континенте.

Об этом сообщил руководитель направления специальных проектов ZALA в группе компаний «Калашников» Aero Никита Хамитов, его цитирует ТАСС. По словам Хамитова, тестирование в условиях суровых антарктических морозов было осознанным выбором создателей нового дрона.

«Эти аппараты — единственные в России, летающие на Северном и на Южном полюсах. У компании есть эксплуатанты — это девушки-ученые, работающие в Антарктиде. Они используют малый БЛА ZALA 421-08», — отметил руководитель спецпроектов ZALA.

Хамитов подчеркнул, что беспилотники были испытаны при экстремальных морозах в –52 градуса и полностью подтвердили свои эксплуатационные характеристики.

ZALA 421-08M относится к беспилотным летательным аппаратам легкого класса, которому не требуется специальная площадка или оборудование для запусков. Оператор отправляет БПЛА в полет буквально одним движением руки, садиться он способен на площадку минимального размера. Дрон обеспечивает связь на удалении от 15 до 30 км в зависимости от рельефа местности, масса полезной нагрузки достигает 2,5 кг.

Ранее сообщалось о создании в России военного дрона для борьбы с подводными лодками.