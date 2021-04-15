ФАН выяснил причину закрытия компании онкобольной Заворотнюк

Москва, 15 апреля. Компания «Азарт-Продакшн», основанная актрисой Анастасией Заворотнюк, закрывается из-за неисправленных сведений об организации. Об этом стало известно ФАН.

В прессу просочилась информация, что Федеральная налоговая служба (ФНС) закрывает «Азарт-Продакшн», созданный для съемок телепередач и шоу. Актриса отошла от дел из-за тяжелой болезни, и управление фирмой перешло ее дочери Анне в 2017 году. По данным СМИ, компания приносит нулевую прибыль.

Еще в прошлом году дочери Заворотнюк указали на недостоверные сведения, предоставленные в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Генерального директора компании попросили исправить юридический адрес, но Заворотнюк-младшая так этого и не сделала.

«По закону ее исключили из ЕГРЮЛ», — сообщил собеседник агентства, говоря о причине закрытия бизнеса.

О тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк стало известно летом 2019 года. Через пару месяцев родственники подтвердили, что актриса болеет, но не сообщили о диагнозе. Позднее выяснилось, что знаменитость страдает от рака мозга.