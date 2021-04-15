Польша ждет поддержки ЕС в восстановлении экономики после COVID-19

Варшава, 15 апреля. Польша надеется на помощь Евросоюза в восстановлении экономики после эпидемии коронавируса, сообщают местные СМИ.

В парламенте страны партии призывают поддержать постановление о выделении средств ЕС для поддержки экономики страны после COVID-19.

По словам председателя правительства Петра Мюллера, Польша может рассчитывать на получение более 23 миллиардов евро в виде субсидий и более 34 миллиардов евро в виде кредитов из Фонда восстановления ЕС. С помощью выделенных средств будут ликвидированы последствия эпидемии. Для их получения необходимо принять постановление с указанием о том, как и в какие сроки будут потрачены финансы.

«Решение, связанное с принятием или непринятием данного закона, приведут к тому, что Польша получит или не получит миллиарды евро. Если мы не сможем договориться внутри страны по этому поводу, можем лишиться такой возможности. Поэтому призываем все партии в Сейме поддержать наше постановление», — подчеркнул Петр Мюллер.

Министр юстиции и председатель партии «Солидарная Польша» Збигнев Зебро заявил о своем несогласии с утвердительным решением о выделении средств из фондов Евросоюза. На это глава фракции «Право и справедливость» Рышард Терлецкий ответил, что «все разумные люди, которые желают блага Польше», проголосуют за ратификацию документа, в том числе и «Солидарная Польша».

Ранее политолог Юрий Городненко предположил, что в связи с серьезными проблемами в сфере экономики Польша планирует получить помощь от более благополучных европейских государств.