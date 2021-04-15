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Лев Лещенко в беседе с ФАН поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения
wikipedia.org  /  Serge Serebro / CC BY-SA 3.0
Общество

Лев Лещенко в беседе с ФАН поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения

  /   Обновлено: 15 апреля 2021 18:20
По словам артиста, одним из секретов успеха певицы стала ее привычка работать на пределе возможностей.

Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая Алла Пугачева сегодня празднует свой 72-й день рождения. Теплыми поздравлениями в адрес артистки поделился с ФАН советский и российский эстрадный певец, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко.

По его словам, масштаб таланта исполнительницы, безусловно, нельзя переоценить.

«Прежде всего, хочется пожелать ей семейного счастья, чтобы росли ее дети, чтобы она радовалась жизни и ее сердце не остывало к творчеству. Она определила настроение далеко не одного поколения и до сих пор не забывает сцену, творчество. Она всегда хочет что-то делать, импровизировать и вести за собой нашу традиционную эстраду. Впрочем, сама она уже давным-давно вышла за рамки традиций и стала лидером шоу-бизнеса», — сообщил певец.

Лев Лещенко поделился также воспоминаниями о моментах, когда ему доводилось лично встречаться с Аллой Пугачевой.

«Я ее очень хорошо знаю. Был с ней на двух фестивалях. Я был гостем, потому что старше, а она участницей. Помню, какая это яркая звезда. Она и сейчас остается такой. Я был с ней тогда в творческих дружеских отношениях, мы и сейчас продолжаем общаться. Не так часто, но, во всяком случае, она в фокусе моего внимания, как и всей нашей эстрады», — рассказал собеседник ФАН.

Лев Лещенко в беседе с ФАН поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения
wikipedia.org  / Serge Serebro / CC BY-SA 3.0

В завершение он отметил, благодаря чему, по его мнению, певице удалось стать настолько значимой фигурой в жизни нескольких поколений.

«Я думаю, что дело в ее удивительном характере. У нее есть желание — дойти до самой сути, как говорил Борис Пастернак, быть на самом верху и работать на пределе возможностей», — подытожил артист.

Лев Лещенко в беседе с ФАН поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой трогательно поздравили Примадонну с днем рождения.

пугачева лещенко
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