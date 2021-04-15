В России обсуждают смену подхода к социальной поддержке граждан

Москва, 15 апреля. Государственная помощь должна концентрироваться на действительно нуждающихся, так считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По этому вопросу Силуанов выступил на заседании Общественного совета при министерстве, сообщают «Известия«. Он считает, что правительству необходимо выявить новые и более четкие границы категории «нуждающихся».

«Сейчас меняются подходы к социальной поддержке граждан, мы хотим сконцентрировать внимание на нуждающихся», — сказал глава Минфина.

Некоторые из инструментов, которые планируется применять для повышения адресности и точности финансовой помощи, уже используются на практике. Например, система электронных сертификатов на основе платежной системы «Мир».

Жителей России с 1 мая ждут изменения, затрагивающие трудовые отношения. Так, перестанет действовать постановление, которое обязывало работодателей оформить больничный на работников возрастом старше 65 лет, если нельзя было перевести его на удаленную работу.