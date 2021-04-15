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Житель Екатеринбурга зарубил знакомого адвоката 140 ударами топора

Житель Екатеринбурга зарубил знакомого адвоката 140 ударами топора

Екатеринбург, 15 апреля. Мужчина, жестоко расправившийся со своим знакомым при помощи топора, признался в содеянном. Скоро он предстанет перед судом.

Уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью было возбуждено против мужчины, который во время пьяного застолья убил знакомого адвоката, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Теперь подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 7 мая прошлого года во время совместного распития спиртных напитков. Между собутыльниками вспыхнул конфликт, в результате которого нападавший сначала ударил юриста стеклянной бутылкой по голове, а затем жестоко избил. После этого фигурант взял топор и нанес не менее 140 ударов по различным частям тела жертвы.

Подсудимый уже дал признательные показания. В ближайшее время его ждет суд.

Ранее РИАМО сообщал о москвиче, который убил сожителя дочери при помощи топора.

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