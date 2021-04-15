Вадим Шипачев подписал новый контракт с московским «Динамо»

Москва, 15 апреля. Форвард столичного хоккейного клуба «Динамо» Вадим Шипачев продлил соглашение с «бело-голубыми».

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о завершении переговоров по продлению контракта с Вадимом Шипачевым. С форвардом был заключен новый контракт на три года. Продление соглашения прокомментировал генеральный директор столичного клуба Евгений Кровопусков.

«Хочу пожелать Вадиму достичь той же высоты, что и нынешний наш наставник, а именно, в качестве капитана «Динамо» поднять над головой Кубок Гагарина», — отметил он.

Шипачев выступает за «Динамо» с 2018 года. На счету 34-летнего нападающего 216 матчей, в которых он отметился 223 очками по системе «гол+пас».

Ранее российский форвард Никита Гусев подписал контракт с клубом НХЛ «Флорида Пантерз». Срок соглашения с игроком рассчитан на один год.