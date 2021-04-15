Масштабные учения ВМФ РФ стартовали в Каспийском море

Москва, 15 апреля. Корабли Каспийской флотилии ВМФ России приступили к проведению зачетного тактического учения в Каспийском море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Корабельным группам предстоит провести контрольно-разведывательный поиск мин с использованием контактных тралов и их уничтожение путем выполнения боевых стрельб из штатного вооружения кораблей. Кроме того, экипажи артиллерийских катеров и тральщиков выполнят задачи по противодиверсионной обороне при стоянке на рейде.

В маневрах задействованы экипажи десяти боевых кораблей. В их числе ракетный катер «Ступинец», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», базовые тральщики, а также катера и суда обеспечения.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале масштабной контрольной проверки Вооруженных сил РФ. По его словам, в рамках проверки состоятся более четырех тысяч учений. Маневры будут проходить во всех военных округах и Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных сил РФ.