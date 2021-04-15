Алла Пугачева круто изменила мою жизнь. Колонка Вадима Манукяна

Сегодня, 15 апреля, день рождения народной артистки СССР Аллы Борисовны Пугачевой. Ее появление в своей жизни блогер Вадим Манукян считает знаковым.

Алла Пугачева, сама того не ведая, поделила мою жизнь на до и после. Я поздравляю Аллу Борисовну с днем рождения и хочу восстановить в памяти наши с ней публичные взаимоотношения четырехлетней давности. До той поры я был пишущим блогером, который делился своими мыслями с подписчиками и не помышлял о широкой медийности.

В разгар новогодних каникул 2017 года в одночасье все СМИ противопоставили меня Алле Пугачевой. Вспоминаю заголовки тех дней: «Звезды против Манукяна», «Киркоров встал на защиту Пугачевой», «Николаев запустил флешмоб в поддержку Примадонны», «Пугачева ответила Манукяну розовыми тапочками». Сегодня без улыбки все это читать невозможно. Я тогда призвал к изменениям в новогодней развлекательной сетке на Первом канале, так как мне в тот момент показалось, что эфиры новогоднего вещания начали по качеству себе же проигрывать. Об этом я написал открытое письмо Константину Эрнсту, мое воззвание поддержали подписями 174 000 человек. А артисты из топа шоу-бизнеса тогда посчитали, что я пытаюсь лишить их эфиров. Об этом мне, кстати, тогда рассказала Юлия Проскурякова, супруга Игоря Николаева.

В разгар истории с Пугачевой меня впервые позвали в эфир на федеральный канал, но в итоге я так и не вышел в кадр. А мой дебют в телешоу пришелся на день рождения Филиппа Киркорова. Ровно четыре года назад НТВ запускало «Звезды сошлись», я был участником пилотного выпуска. В 2020 году я впервые пришел на Первый канал в шоу «Пусть говорят». Я не очень люблю появляться в телевизионных проектах, к примеру, меня несколько раз приглашали в «Прямой эфир» и на «Привет, Андрей!», но всякий раз что-то не позволяло мне прийти на эти передачи. Так что наша встреча с Андреем Малаховым пока откладывается.

Да, Пугачева в итоге ушла с телевизионных экранов и больше не дает концертов. И дело не только в пандемии. Она взяла перерыв до своего 80-летия — планирует устроить для своих поклонников вечер романса. События, которые были связаны с именем Пугачевой в январе 2017 года, стали для меня знаковыми. После этого я начал делать интервью с артистами, у меня появились в шоу-бизнесе настоящие друзья. Сегодня хочу их перечислить: Иосиф Пригожин, Наташа Королева, Игорь Наджиев, Лика Стар, Михаил Муромов. Я подружился и с Валентиной Легкоступовой, но прошлым летом она трагически ушла из жизни. После смерти Вали я познакомился и подружился с ее детьми — Анэттой и Матвеем.

Я должен признать, отчасти своим появлением в экспертных советах при Госдуме и в Общественной палате РФ я тоже обязан той громкой истории с Пугачевой. Мой голос стал слышнее, сегодня я все чаще выступаю на общественно-политические темы. Тому лишнее подтверждение мое появление в эфирах «Место встречи» на НТВ и в «Открытом эфире» на «Звезде». И конечно, нельзя не отметить, что во многом благодаря той истории у меня появилась собственная колонка, которую вы сейчас и читаете. Это в том числе позволило мне провести интервью с российскими и зарубежными артистами: Эриком Робертсом, Луисом Мэндилором, Федором Добронравовым и Леонидом Лейкиным. Особняком стоит интервью с Натальей Поклонской, наше с ней стремительное сотрудничество. Так что я, безусловно, благодарен Пугачевой за то, что она так круто изменила мою жизнь, сама того не ведая.