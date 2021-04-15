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Алла Пугачева круто изменила мою жизнь. Колонка Вадима Манукяна

Алла Пугачева круто изменила мою жизнь. Колонка Вадима Манукяна

Сегодня, 15 апреля, день рождения народной артистки СССР Аллы Борисовны Пугачевой. Ее появление в своей жизни блогер Вадим Манукян считает знаковым.

Алла Пугачева, сама того не ведая, поделила мою жизнь на до и после. Я поздравляю Аллу Борисовну с днем рождения и хочу восстановить в памяти наши с ней публичные взаимоотношения четырехлетней давности. До той поры я был пишущим блогером, который делился своими мыслями с подписчиками и не помышлял о широкой медийности.

В разгар новогодних каникул 2017 года в одночасье все СМИ противопоставили меня Алле Пугачевой. Вспоминаю заголовки тех дней: «Звезды против Манукяна», «Киркоров встал на защиту Пугачевой», «Николаев запустил флешмоб в поддержку Примадонны», «Пугачева ответила Манукяну розовыми тапочками». Сегодня без улыбки все это читать невозможно. Я тогда призвал к изменениям в новогодней развлекательной сетке на Первом канале, так как мне в тот момент показалось, что эфиры новогоднего вещания начали по качеству себе же проигрывать. Об этом я написал открытое письмо Константину Эрнсту, мое воззвание поддержали подписями 174 000 человек. А артисты из топа шоу-бизнеса тогда посчитали, что я пытаюсь лишить их эфиров. Об этом мне, кстати, тогда рассказала Юлия Проскурякова, супруга Игоря Николаева.

В разгар истории с Пугачевой меня впервые позвали в эфир на федеральный канал, но в итоге я так и не вышел в кадр. А мой дебют в телешоу пришелся на день рождения Филиппа Киркорова. Ровно четыре года назад НТВ запускало «Звезды сошлись», я был участником пилотного выпуска. В 2020 году я впервые пришел на Первый канал в шоу «Пусть говорят». Я не очень люблю появляться в телевизионных проектах, к примеру, меня несколько раз приглашали в «Прямой эфир» и на «Привет, Андрей!», но всякий раз что-то не позволяло мне прийти на эти передачи. Так что наша встреча с Андреем Малаховым пока откладывается.

Алла Пугачева круто изменила мою жизнь. Колонка Вадима Манукяна

Да, Пугачева в итоге ушла с телевизионных экранов и больше не дает концертов. И дело не только в пандемии. Она взяла перерыв до своего 80-летия — планирует устроить для своих поклонников вечер романса. События, которые были связаны с именем Пугачевой в январе 2017 года, стали для меня знаковыми. После этого я начал делать интервью с артистами, у меня появились в шоу-бизнесе настоящие друзья. Сегодня хочу их перечислить: Иосиф Пригожин, Наташа Королева, Игорь Наджиев, Лика Стар, Михаил Муромов. Я подружился и с Валентиной Легкоступовой, но прошлым летом она трагически ушла из жизни. После смерти Вали я познакомился и подружился с ее детьми — Анэттой и Матвеем.

Я должен признать, отчасти своим появлением в экспертных советах при Госдуме и в Общественной палате РФ я тоже обязан той громкой истории с Пугачевой. Мой голос стал слышнее, сегодня я все чаще выступаю на общественно-политические темы. Тому лишнее подтверждение мое появление в эфирах «Место встречи» на НТВ и в «Открытом эфире» на «Звезде». И конечно, нельзя не отметить, что во многом благодаря той истории у меня появилась собственная колонка, которую вы сейчас и читаете. Это в том числе позволило мне провести интервью с российскими и зарубежными артистами: Эриком Робертсом, Луисом Мэндилором, Федором Добронравовым и Леонидом Лейкиным. Особняком стоит интервью с Натальей Поклонской, наше с ней стремительное сотрудничество. Так что я, безусловно, благодарен Пугачевой за то, что она так круто изменила мою жизнь, сама того не ведая.

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