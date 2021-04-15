Раймонд Паулс своеобразно поздравил Аллу Пугачеву: Пусть держится, она это умеет!

Москва, 15 апреля. Знаменитый советский и латвийский композитор Раймонд Паулс признался ФАН, что с большим удовольствием встретится с не менее знаменитой российской певицей Аллой Пугачевой, когда она прилетит на его родину.

Народный артист СССР в эксклюзивном интервью выразил надежду на скорый приезд Примадонны, для которой он написал огромное количество песен, ставших настоящими народными хитами. В четверг Пугачевой исполнилось 72 года.

«У меня уже слов не хватает [на поздравления], высказал все свои эмоции за эти многие годы, — отметил Паулс. — Что я могу сказать? Пусть держится! Она умеет себя держать. Я всегда с удовольствием вспоминаю наши выступления. Жаль, что это уже, к сожалению, история, но, тем не менее».

По словам собеседника ФАН, он надеется, что это вся эта ситуация с пандемией новой коронавирусной инфекции отрегулируется, и все вернется в прежнее русло.

«Хватит уже! — воскликнул композитор, экс-министр культуры Латвии. — Пора нам избавиться от этой болезни. Пока вообще все закрыто (границы. — Прим. ФАН). У нас же нет ни одного концерта, просто ничего! Ждем, все ждем…»

Паулс напомнил, что Пугачева раньше каждое лето приезжала на популярный латвийский курорт Юрмала.

«Я думаю, она и в будущем приедет, — сказал уроженец Риги. — Почему нет? Я всегда с удовольствием встречаюсь с Аллой. У нас есть что вспомнить! Тогда была лирика. А сейчас, увы, больше «нажимают» не на мелодию, а на костюмы... Желаю Пугачевой самого лучшего. Здоровья, и — вперед!»

Раймонд Паулс написал, благодаря стихам таких поэтов, как Илья Резник и Андрей Вознесенский, для Аллы Пугачевой такие всенародные шлягеры, как «Без меня», «Возвращение», «Делу — время», «Маэстро», «Миллион алых роз», «Радуйся», «Старинные часы», «Песня на бис» и многие другие…

В январе нынешнего года, когда Паулс отмечал свой 85-летний юбилей, он рассказал, почему больше не сможет приехать в Россию с концертами.