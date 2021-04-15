Проживающий в Киеве режиссер Роман Балаян: Свои лучшие фильмы я снял в СССР

15 апреля исполняется 80 лет со дня рождения известного режиссера Романа Балаяна. Он родился в Нагорном Карабахе, учился на режиссерском факультете в Ереване и Киеве, работал на киностудии им. А. Довженко. Его фильмы «Каштанка», «Бирюк», «Полеты во сне и наяву», «Поцелуй», «Филер», «Храни меня, мой талисман», «Леди Макбет Мценского уезда», «Первая любовь», «Ночь светла», «Райские птицы» вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Их посмотрели десятки миллионов зрителей, говорящих на русском языке.

Проживающий в Киеве режиссер рассказал ФАН, что сегодня происходит в его творческой жизни, удалось ли ему реализовать все свои режиссерские замыслы и в каком состоянии находится прославленная студия Довженко, где он снял свои лучшие фильмы.

«Переживаю, что не смогу угостить друзей»

— Роман Гургенович, как встречает свой день рождения режиссер, который снял замечательные фильмы и телеспектакли с легендарными советскими артистами: Олегом Янковским, Людмилой Гурченко, Галиной Волчек, Валентином Гафтом, Александром Абдуловым?

— Сначала собирался позвать в ресторан 53 человека. Потом довел число гостей до 40, чтобы не было тесно сидеть за столом. Но в Киеве объявили локдаун до 16 апреля, а потом и до 10 мая. Все отменилось. Как говорят мои враги: «Ромка сэкономит!» Но все равно как-нибудь с каждым по отдельности посижу.

Я 15 апреля еду на дачу — в загородный дом, где живет наш сын. Будем справлять с семьей, впятером.

— Традиционно юбилейные даты звезд кинематографа сопряжены с официозом, творческими вечерами, телеэфирами и биографическим кино. Чем будет ознаменован ваш юбилей?

— Мероприятия намечались в Доме кино Союза кинематографистов Украины, но из-за локдауна... Я и не очень хотел торжества и даже рад, что оно «лопнуло». Переживаю только, что не смогу угостить друзей, ведь банкет тоже отменился…

Вниманием прессы не обделен — и ваши каналы звонят, и украинские. Вообще-то, мои дни рождения всегда отмечались и в России, и на Украине. На 70-летие на ваших телеканалах показали и документальные картины, и художественные.

— А мемуары? Пишутся?

— На этот счет расскажу вам историю. Лет 20 назад в Московском доме кино ко мне подошел человек от известного книжного издательства со словами: «Мы бы хотели напечатать ваши мемуары». Я говорю: «Что, неужели так старо выгляжу? Спасибо, нет». Он вослед: «Другие бы даже заплатили за это». Вот такое было.

Поэтому мемуары вроде как рано, да и вообще неинтересно. Может, я еще буду долго жить, куда спешить? Есть, конечно, наметки в 250 строчек о жизни, но чтобы сесть писать? Это мне лень. Я скорее могу рассказывать, а сидеть писать — нет. А если честно, и рассказывать лень!

«Ни одной уступки зрителю»

— Ваши фильмы вошли в золотой фонд нашего кино — об этом могут сказать и в России, и на Украине, и в Армении. Все ваши картины — на русском языке…

— Они есть и на украинском. Я никогда не думал, какой я режиссер. При СССР я снял лучшие свои фильмы. Пишут, мол, «советско-украинский режиссер армянского происхождения». У меня нет такого определения, я никогда об этом не думаю.

Плохие ли я снял фильмы, неплохие — это мои фильмы. А чей я режиссер… Какие тут нужны эпитеты?

— В начале 1980-х вы сняли «Полеты во сне и наяву», который кинокритики назвали портретом эпохи. Главный герой в воплощении Олега Янковского — «лишний человек». Связан ли напрямую образ героя со временем, в котором он жил, с вашим поколением?

— Конечно. Если ты в советское время старался быть личностью, ты был смешон и трагичен одновременно. Ты был «лишним человеком». Герой полетов — провокативный образ, специально придуманный так, чтобы одни считали его плутом, а другие — замечательным человеком. Неординарной, но личностью.

Однажды мы со сценаристом Виктором Мережко обсуждали наш фильм в московском киноклубе. В зале в основном — молодая публика: задают вопросы, всем нравится. Какая-то старушка все время поднимает руку, а молодежь шикает на нее, не давая ей выступить, — видимо уже знают, что скажет.

Я попросил у зала позволения дать ей слово. И вот она: «Товарищ Балаян, вот вы вначале сказали, что ваш герой положительный. Говорили такое?» Я отвечаю: «Да, конечно, положительный, я его люблю». «Какой же он положительный? Я его узнала, это мой негодяй зять (дальше — в плаче), который бросил мою дочь с двумя детьми!»

Все зашумели недовольно, а как по мне, какая разница: фильм-то ведь ей понравился...

— Удалось ли вам реализовать все свои режиссерские замыслы, свой талант и себя как личность через профессию?

— Нет, конечно. Если бы я свой первый фильм снял в Армении («Буйволица» по повести Гранта Матевосяна), как предполагал, то, возможно, я был бы другим режиссером — тем, который нравится самому себе.

Второй фильм, экранизацию книги Макса Фриша, «Назову себя Гантенбайн», я должен был снимать в 1989 году в Италии с Марчелло Мастроянни в главной роли. Тоже не случилось, потому что молодая то ли жена, то ли уже вдова писателя запросила 600 000 долларов за авторские права. Ну не глупышка? Столько стоил сам фильм, черт возьми!

Вот если бы я сделал те два проекта, то, может быть, был бы доволен собой. Но мало ли что хочешь... Правда, меня есть два фильма, которые я снял для себя, совершенно не думая о зрителе. Это «Поцелуй» (1983) по Чехову и «Первая любовь» по Тургеневу (1994).

«Первая любовь» очень понравилась Кире Муратовой, надо же! Она сказала мне: «Потому что там нет ни одной уступки зрителю...»

— Тема любви в вашем творчестве — главная?

— Нет, я не зацикливаюсь ни на какой теме. Что-то пришло в голову, тянет, согрело — приступаю к работе.

— Вы без пафоса оцениваете свои работы. Считаете себя режиссером наднациональным?

— Это дело критиков, как там меня называть. Могу лишь сказать, что лучшие мои фильмы, как ни странно это прозвучит, были сняты мною еще при СССР… Как ни странно, опять же...

«Не дело художника — влезать в политику»

— На Украине сейчас можно снимать кино? Находятся ли финансы? Или все поразил кризис из-за коронавируса?

— Да, снимают. Где-то около 50 фильмов снимается в год. Из них 30, по-моему, художественные. Я не очень интересуюсь делами в индустрии, честно говоря.

— Снимаете на студии Довженко? В каком сейчас состоянии материальная база киностудии?

— Все свои фильмы я снимал на студии Довженко. Кроме «Первой любви», снятой на частной студии, и «Леди Макбет Мценского уезда» на «Мосфильме».

К сожалению, моя любимая довженковская студия нынче в таком состоянии… никаком. Раньше на ней работало 3500 человек, а сейчас — 250. Оказалась вне интересов государственных мужей ...

— Зрелые художники, особенно те, в чьих произведениях есть социальный подтекст, часто уходят в политику. Если вы не интересуетесь политикой, политика интересуется вами…

— К сожалению, да. В советское время я газету «Правда» даже и не видел никогда. Как по мне, не дело художника — влезать в эти дела.

— Умный человек хочет же понимать, что происходит в окружающем мире…

— Художник не обязательно должен быть умным. Мне один режиссер сказал как-то: «Рома, художник должен быть талантливым. а умными могут быть критики — это их профессия».

Жалею, что я не писатель и не композитор. Сидишь себе, пишешь, твои друзья могут прочесть, пропеть, сыграть, тебе достаточно их мнения. Необязательно, чтобы это печаталось, игралось. Вот там я вполне мог бы высказаться.

А в кино я не хожу и не смотрю. Я хожу в филармонию и в галереи.

— Как правило, известных людей еще называют «лидерами общественного мнения». Приходилось сталкиваться с этим?

— Нет, я никогда не участвую в этом. Я в компании за столом могу высказывать, что хочу, но публично я это никогда не обсуждаю. Это не сфера моих интересов.

Есть один мой замечательный товарищ, который весь ушел в политику. Очень жаль. Неважно, вы догадываетесь, кого я имею в виду. Я его как друга люблю. Но как человек — он занялся не тем. Очень жаль.

«Я оказался везунчиком в кино»

— Поддерживаете ли вы связь с российскими кинематографистами, коллегами?

— Связи, конечно, остались. Какие-то нарушены, но большинство остались. Я с ними и в Facebook, и на телефоне.

— Вы — активный участник соцсетей. Владеете гаджетами? Что вам дает общение онлайн?

— Это потрясение, когда я звоню в Нью-Йорк и вижу своего товарища, а он видит меня. Елки-палки! Как здорово, что мы до этого дожили! Я ничего не пишу в соцсетях, только в комментариях участвую — коротко пишу свое мнение.

— Юбилей — повод попросить 10 мудрых мыслей от Романа Балаяна. Поделитесь личными афоризмами?

— У меня есть свой афоризм: «Надо жить так, чтобы твои враги мечтали с тобой подружиться». Очень многие хотели бы этого… Как мне кажется, свои честь и достоинство в этой жизни я никогда не ронял.

— А что сейчас вас интересует больше всего?

— Мои дети — дочь и сын. Жена моя. Я о них думаю. О своих племянниках и племяннице в Карабахе. Как помочь, как сделать так, чтобы было лучше.

— Собираетесь ли в Москву? Сможем ли мы вас увидеть в ближайшее время?

— Увы, вряд ли…