Актер Данила Козловский назвал главные проблемы русских людей

Москва, 15 апреля. Актер и режиссер Данила Козловский считает, что нетерпимость и консерватизм это основные проблемы русских людей. Именно эта «заскорузлость» мешает стране стать прогрессивной.

Козловский дал большое интервью Ирине Шихман для ее YouTube-шоу «А поговорить?». В беседе с журналистской, актер порассуждал о главных проблемах русского народа. По его словам, консерватизм и нетерпимость не дают людям адекватно принимать и воспринимать любые новые проявления жизни.

«Мы плохо принимаем новое, и всячески начинаем с этим конфликтовать, видеть в этом врага», — заявил популярный артист.

Козловский считает, что именно из-за таких качеств Россия не может стать прогрессивной. Он подчеркнул, что все можно прекрасно сочетать, при этом оставаясь верными своим традиционным ценностям. По мнению звезды, умение сформулировать проблему – это уже полпути.

Однако многие отказываются говорить о проблемах своего народа и обвиняют других в антипатриотических заявлениях, отметил Козловский. Он уверен, что нужно бороться с такой позицией. По его словам, истинное проявление патриотизма — умение признавать собственные ошибки и недостатки.

«Это далеко не новая мысль, но она правильная. Не бояться говорить о своих недостатках, не бояться говорить о том, что в нас не так, не бояться ставить перед собой зеркало, смотреть и говорить: «Давайте попробуем исправить», — рассуждает Козловский.

Кроме того, во время интервью артист впервые рассказал о расставании с Ольгой Зуевой, которая родила ему дочь Оду Валентину. Он не стал говорить о причинах разрыва, но признался, что поступил «несправедливо» по отношению к девушке.