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Президенты России и Белоруссии обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президенты России и Белоруссии обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Москва, 15 апреля. Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили в Кремле.

Согласно полученной информации, основной темой переговоров стало развитие отношений Москвы и Минска. Стороны затронули международную повестку дня и ситуацию в Карабахе.

Владимир Путин и Александр Лукашенко также обсудили график предстоящих встреч на уровне глав государств.

Как стало известно ранее, президент Азербайджана надеется на помощь Минска в налаживании контактов Баку и Еревана.

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