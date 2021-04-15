Президенты России и Белоруссии обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Москва, 15 апреля. Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили в Кремле.

Согласно полученной информации, основной темой переговоров стало развитие отношений Москвы и Минска. Стороны затронули международную повестку дня и ситуацию в Карабахе.

Владимир Путин и Александр Лукашенко также обсудили график предстоящих встреч на уровне глав государств.

Как стало известно ранее, президент Азербайджана надеется на помощь Минска в налаживании контактов Баку и Еревана.