Астраханка попыталась убить и закопать новорожденного ребенка

Астрахань, 15 апреля. Медицинские работники спасли младенца, от которого пыталась избавиться местная жительница 36 лет.

Женщина не сообщала о своей беременности и не стояла на учете. Она родила здорового мальчика в душевой комнате одной из участковых больниц Икрянинского района, затем принесла его на склад медучреждения, обмотала голову сына пакетом и попыталась незаметно вынести. Жестокая мать намеревалась закопать мальчика в безлюдном месте, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону.

Сотрудницы больницы вовремя заметили злоумышленницу, отобрали у нее одеяло с ребенком и вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. Следственный комитет возбудил в отношении астраханки уголовное дело о покушении на убийство новорожденного.

Мертвого младенца обнаружили рядом с заброшенным домом в поселке Челябинской области, сообщал сайт 360tv.ru.