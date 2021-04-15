Новые санкции США могут затронуть 30 российских организаций

Вашингтон, 15 апреля. Новые санкции Соединенных Штатов могут затронуть более 30 российских организаций. Об этом сообщили источники американских журналистов.

Член Совета Федерации Елена Перминова сообщала, что очередная партия американских ограничений, направленная против госдолга России, будет носить декларативный характер и не нанесет вреда отечественной экономике.

Как стало известно ранее, новые санкции США против РФ могут вступить в силу 15 апреля и затронуть 12 россиян. Вашингтон также планирует выслать десять дипломатов Москвы.