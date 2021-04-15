Суд не стал запрещать скопинскому маньяку походы по барам и общение с прессой

Рязань, 15 апреля. Скопинский маньяк Виктор Мохов не лишен возможности общаться со СМИ и посещать бары и рестораны. Суд отказался вводить ограничения в отношении извращенца.

Уголовнику предписано чаще отмечаться в полиции. Ранее после освобождения из колонии педофил был оштрафован на 1,2 тысячи рублей за несоблюдение административного надзора.

Печальную известность Мохов получил за преступления в отношении несовершеннолетних девочек-подростков. Он заманил их в подземный бункер и более трех с половиной лет держал в неволе, плохо кормил. Мохов сделал девочек своими секс-рабынями, сообщал ФАН.