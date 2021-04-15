МИД Турции: американские корабли отменили проход в Черное море

Анкара, 15 апреля. ВМС США действительно отменили проход своих эсминцев в Черное море, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Эсминцы ВМС США Roosevelt и Donald Cook должны были пройти через пролив Босфор в акваторию Черного моря. Они должны были находиться на месте с 14 апреля до 5 мая. Однако их проход был отменен американской стороной.

«Нам устно сказали, что проход кораблей отменен», — заметил Чавушоглу.

У Вашингтона все еще есть три дня для того, чтобы воспользоваться прежним уведомлением. В противном случае необходимо будет вновь уведомлять турецкую сторону о проходе. Глава МИД Турции заметил, что за последнее время США направили уже 14 подобных уведомлений, пять из которых были впоследствии отменены.

Пентагон ранее отказался комментировать отмену проходов кораблей ВМС США в Черное море.