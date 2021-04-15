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Бешенство в Саратовской области: из-за кота и собаки закрыты еще два района

Бешенство в Саратовской области: из-за кота и собаки закрыты еще два районаСаратов, 15 апреля. В регионе продолжают появляться новые источники эпидемии бешенства. Заболевшие собака и кошка привели к карантину в Красноармейском и Романовском районах.  

«Наступление тепла привело к резкому росту заболеваемости бешенством, его даже можно назвать взрывным. Наша область в целом «славится» подобными вирусами. Призываю всех вакцинировать своих домашних питомцев, или хотя бы ограничить их контакты с дворовыми и дикими животными. Это не шутки. Как видите, даже введение карантина пока не спасает от новых случаев заболеваний», — рассказал корреспонденту ФАН ветеринарный врач Геннадий Савилов. 

Ранее стало известно, что в Саратовской области ищут зараженные африканской чумой «подснежники». Трупы кабанов, заболевших АЧС, стремятся утилизировать как можно быстрее. 

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