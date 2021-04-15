Экс-супруг Пугачевой пожелал ей на день рождения счастья в личной жизни

Москва, 15 апреля. Второй муж Аллы Пугачевой, режиссер Александр Стефанович, в беседе с ФАН поздравил ее с 72-летием.

«Я могу сказать так: дорогая Алла, желаю тебе счастья в личной жизни!» — таким скромным пожеланием ограничился режиссер.

Напомним, что в 1976 году композитор Александр Зацепин познакомил Аллу с Александром Стефановичем, и вскоре Примадонна сказала «да» режиссеру-документалисту. Однако второй брак певицы, как и первый, продлился недолго: в 1980 году супруги расстались, после чего разделили все нажитое имущество.

Федеральное агентство новостей /

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сегодня, 15 апреля, празднует свой 72-й день рождения. Те, кто лично знаком с артисткой, не скупятся на искренние поздравления и пожелания.

Ранее Раймонд Паулс своеобразно поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения. Народный артист СССР в эксклюзивном интервью ФАН выразил надежду на скорый приезд Примадонны.