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Экс-супруг Пугачевой пожелал ей на день рождения счастья в личной жизни
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков
Общество

Экс-супруг Пугачевой пожелал ей на день рождения счастья в личной жизни

Второй муж Аллы Пугачевой, режиссер Александр Стефанович, поздравил ее с 72-летием.

Москва, 15 апреля. Второй муж Аллы Пугачевой, режиссер Александр Стефанович, в беседе с ФАН поздравил ее с 72-летием.

«Я могу сказать так: дорогая Алла, желаю тебе счастья в личной жизни!» — таким скромным пожеланием ограничился режиссер.

Напомним, что в 1976 году композитор Александр Зацепин познакомил Аллу с Александром Стефановичем, и вскоре Примадонна сказала «да» режиссеру-документалисту. Однако второй брак певицы, как и первый, продлился недолго: в 1980 году супруги расстались, после чего разделили все нажитое имущество.

Экс-супруг поздравил Пугачеву с днем рождения
Федеральное агентство новостей  / 

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сегодня, 15 апреля, празднует свой 72-й день рождения. Те, кто лично знаком с артисткой, не скупятся на искренние поздравления и пожелания.

Ранее Раймонд Паулс своеобразно поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения. Народный артист СССР в эксклюзивном интервью ФАН выразил надежду на скорый приезд Примадонны.

алла пугачева стефанович примадонна
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