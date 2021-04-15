Аналитики NI опасаются, что российская артиллерия может опустошить базы НАТО

Вашингтон, 15 апреля. Российская артиллерия значительно превосходит американскую, ввиду чего НАТО не сможет противостоять огромным пушкам РФ, считают аналитики из США.

Артиллерийские орудия ВС Соединенных Штатов уступают российским системам, отметил аналитик портала The National Interest Майкл Пек в своей статье, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Кроме того, как считает эксперт, американские военнослужащие столкнулись бы с проблемой в случае противостояния с окопавшейся артиллерией Северной Кореи или мобильными орудиями армии Ирана.

Пренебрежительное отношение в течение двух десятков лет ослабило артиллерию ВС США, так как Пентагон в начале 2000-х годов сконцентрировался на противостоянии с различными вооруженными формированиями по всему миру, подчеркнул Пек, ссылаясь на выводы специалистов аналитической компании RAND. Это привело к тому, что основными средствами огневой поддержки солдат, к примеру, в Ираке и Афганистане, стали самолеты и вертолеты, а артиллерия отошла на задний план. Из-за подобной расстановки приоритетов американские артиллеристы сейчас имеют гораздо меньше опыта, чем в начале XXI века, уточнил аналитик.

Американская артиллерия за эти годы атрофировалась, в отличие от российской, отметил автор статьи. Он подчеркнул, что РФ в настоящий момент имеет меньший военный потенциал, чем во времена СССР, однако у Москвы все еще есть мощное артиллерийское вооружение, способное наносить удары на большом удалении.

«Хотя российские вооруженные силы меньше, чем во время холодной войны, они по-прежнему располагают мощными гаубицами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами. Россия может использовать дальнобойную огневую мощь с помощью такого оружия, как реактивная система залпового огня БМ-30 «Смерч» с дальностью действия почти 100 километров или баллистическая ракета «Искандер» с дальностью действия свыше 400 километров», — констатировал Пек.

Самоходная артиллерийская установка M109A7 Paladin, используемая войсками США, для сравнения имеет дальность стрельбы чуть менее 25 километров обычными боеприпасами и немногим более 30 километров реактивными, подчеркнул аналитик.

Вашингтон и Лондон сделали основной упор на самолеты с бомбами, оснащенными лазерными и спутниковыми системами наведения, однако, в отличие от эпохи боестолкновений в Персидском заливе, подобная схема уже не будет рабочей в наше время, считает журналист.

«Это вызвало опасения, что дальнобойная российская артиллерия и ракеты могут опустошить аэродромы, порты и базы снабжения НАТО. Наземные войска, пытающиеся маневрировать, будут скованы артиллерийскими залпами. Если авиация НАТО не может выбить русские пушки, то это дело полевой артиллерии, а американская и британская артиллерия, возможно, не справится с этой задачей», — отметил автор материала.

Ранее полигон под Челябинском стал местом проведения учений с участием подразделений ствольной и реактивной артиллерии Центрального военного округа.

Кроме того, в США заявили о низкой эффективности истребителя пятого поколения F-35A, из-за чего его не стоит включать в программу военных маневров американских войск, пишет «Утро.ру».