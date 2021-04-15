Французский МИД оценил шансы Украины попасть в состав Евросоюза

Париж, 15 апреля. Поддержка Украины со стороны Евросоюза не означает вступление государства в состав объединения. Об этом сообщил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.

По словам дипломата, Европа может поддерживать хорошие отношения с украинским государством и помогать ему, однако это еще ничего не значит.

«Мы это делаем в ее сложной ситуации в отношениях с Россией, но это не означает вступления в ЕС», — сказал госсекретарь.

Как стало известно ранее, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Петер Стано выступил за мирное урегулирование ситуации на востоке Украины на основе минских договоренностей.