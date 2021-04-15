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Джабаров сообщил о зеркальном ответе на возможную высылку дипломатов РФ из США

Джабаров сообщил о зеркальном ответе на возможную высылку дипломатов РФ из США

Москва, 15 апреля. Российская сторона зеркально отреагирует на возможную высылку своих дипломатов из США. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Как стало известно, Соединенные Штаты намерены ввести новые ограничения в адрес Москвы и выдворить из страны российских дипломатов.

«Если речь идет о высылке, я думаю, что ответ будет однозначно такой же, не меньше, а может быть, даже и больше», — сказал Джабаров.

Что касается новых американских санкций в отношении Москвы, то эти ограничения нанесут вред самому Вашингтону, добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что очередные санкции США могут затронуть суверенный долг России.

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