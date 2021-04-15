Рига, 15 апреля. Образование Латвии пострадало из-за русофобской политики руководства страны.

Образовательная отрасль Латвии понесла многомиллионные убытки из-за запрета обучения на русском языке.

В 2018 году в стране был принят закон, запрещающий обучение на русском языке не только в государственных школах, но и в частных вузах. Министр образования Латвии Карлис Шадурскис назвал решение сознательным и отметил, что его целью является формирование нового поколения.

В начале 2000-х латвийское частное образование прогрессировало именно потому, что предоставляло русскоязычным латвийцам возможность получать образование на родном для них языке. По данным источника, примерно каждый второй студент Института менеджмента информационных систем обучался на русском языке. Наибольшее количество студентов, учившихся на русском, насчитывал рижский Институт транспорта и связи в 2017 году.

Запрет частным высшим учебным заведениям преподавать на русском языке вызвал недовольство оппозиционных политиков и представителей сферы образования. В 2018 году депутат Андрей Мамыкин сказал, что тысячи студентов из стран постсоветского пространства готовы были учиться в латвийских вузах на русском языке для получения дипломов европейского образца.

Теперь же это представляется невозможным. Согласно поправкам в законе о высшем образовании, учиться в государственных и частных вузах Латвии можно будет только на латышском языке.

«Изгоняя» русский язык из учебных заведений, Латвия разрушает собственную экономику и демографию. Русское население Латвии не принимает подобные изменения и разъезжается. Если в 1991 году население страны насчитывало почти 2,7 млн человек, то нынешние данные говорят о цифре 1,8 млн.

Подобные действия вынуждают Россию рассматривать Латвию как недруга. РФ постепенно выводит из страны свой транзит, вынуждая тем самым Латвийскую железную дорогу продавать вагоны и рельсы. Однако Рига готова идти на принцип, а экс-министр образования Латвии Шадурскис подчеркивает, что самое главное продолжить борьбу с "русским миром".

Ранее стало известно, что Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России. Балтийские страны хотят соединить собственные энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией.