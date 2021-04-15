Utair намерена вернуть своих пассажиров из Турции до 29 апреля

Москва, 15 апреля. Авиакомпания Utair планирует вернуть своих пассажиров из Турции до 29 апреля. Такую информацию предоставили в пресс-службе перевозчика.

Вывозные чартерные рейсы из Стамбула в Грозный и Махачкалу начнут курсировать с 15 апреля. Utair намерена вывезти всех своих пассажиров с территории Турции в течение двух недель. Ранее авиаперевозчик предложил вернуть или обменять купленные билеты из-за приостановки авиасообщения между Россией и Турцией.

Москва и Анкара приостановили авиарейсы до 1 июня на фоне распространения коронавируса. Россиянам разрешили обменять путевки в Турцию на путешествия по России. Сделать это можно только по согласованию с туроператором.