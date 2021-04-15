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Utair намерена вернуть своих пассажиров из Турции до 29 апреля

Utair намерена вернуть своих пассажиров из Турции до 29 апреля

Москва, 15 апреля. Авиакомпания Utair планирует вернуть своих пассажиров из Турции до 29 апреля. Такую информацию предоставили в пресс-службе перевозчика.

Вывозные чартерные рейсы из Стамбула в Грозный и Махачкалу начнут курсировать с 15 апреля. Utair намерена вывезти всех своих пассажиров с территории Турции в течение двух недель. Ранее авиаперевозчик предложил вернуть или обменять купленные билеты из-за приостановки авиасообщения между Россией и Турцией.

Москва и Анкара приостановили авиарейсы до 1 июня на фоне распространения коронавируса. Россиянам разрешили обменять путевки в Турцию на путешествия по России. Сделать это можно только по согласованию с туроператором.

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