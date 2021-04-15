Звезда сериала «Анна-детективъ» Никифорова рассказала о мистике в выборе имени для дочери

Москва, 15 апреля. Звезда сериалов «Анна-детективъ» и «Султан моего сердца» Александра Никифорова призналась, что ее буквально преследует имя Анна. Сама артистка считает это настоящей мистикой.

Первый сезон сериала «Анна-детективъ» вышел в 2016 году. Никифоровой досталась главная роли в проекте — она исполнила провинциальную, но начитанную девушку с непростым отношением к миру Анну Миронову. Многосерийный фильм принес небывалую славу актрисе, а также сильно повлиял на ее судьбу. Сама Никифорова считает роль в «Анне-детективъ» знаковой и отчасти пророческой.

За время съемок сериала артистка успела побывать замужем и стать мамой. Перед началом работы над вторым сезоном Никифорова родила дочь, которую назвала Анной. Многие фанаты были уверены, что именно в честь своего персонажа звезда и окрестила наследницу, однако это не так. По словам актрисы, произошло мистическое совпадение. Она долго не могла выбрать имя ребенку, но во время очередных раздумий она будто услышала ответ: «Анна».

С тех пор это имя стало буквально преследовать артистку. Во всех последующих проектах, в которых Никифоровой предлагали главные роли, ее героинь тоже звали Аннами. Это имя настолько прикрепилось к звезде, что во время знакомства ее нередко называют не Александрой, а Аней.

Недавно необычное имя дочери Нюши стало поводом для едких шуток Ксении Собчак. Поп-исполнительница воспитывает с бизнесменом Игорем Сивовым дочь Симбу. Телеведущая пошутила над выбором имени во время музыкального фестиваля «Жара».