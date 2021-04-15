Минсельхоз: в России нет причин для подорожания кондитерских изделий

Москва, 15 апреля. Существенной причины, которая бы вызвала рост цен в России на кондитерские изделия, не существует. Так считают в Минсельхозе России.

В ведомстве уверяют, что принятых правительством мер будет достаточно, чтобы сдержать подорожание на рынке сладостей. Среди них таможенно-тарифные меры. Они призваны смягчить эффект, пока сахар не будет дешеветь от расширения посевных площадей сахарной свеклы в РФ.

«По оценке Минсельхоза России, основания для существенного повышения стоимости кондитерских изделий отсутствуют​​​. Правительством РФ принят ряд мер по стабилизации цен на продовольствие», — сказано в тексте сообщения.

Минсельхоз также рассчитывает на экономический эффект от регулирования экспорта масличных, который должен выразиться в снижении затрат на продукты переработки подсолнуха.

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина ранее выступила против регулирования государством цен на продовольствие.