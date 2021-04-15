Начальник астраханской Росгвардии требовал «подарки» в обмен на должности

Астрахань, 15 апреля. Один из руководителей региональной Росгвардии помогал сотрудникам продвинуться по карьерной лестнице при помощи взяток.

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями было возбуждено против исполняющего обязанности начальника регионального Управления Федеральной службы национальной гвардии, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, в декабре 2020 года подозреваемый, будучи членом аттестационной комиссии, потребовал от двух сотрудников, выдвинутых на вышестоящие должности, «подарки» в обмен на беспрепятственное прохождение комиссии. Силовик передал список необходимых вещей через посредника, который также был задержан.

Стражи порядка уже провели обыски по месту службы подозреваемых. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее начальника ГИБДД Тюменской области задержали по подозрению во взяточничестве. Он помогал получить водительские права без сдачи экзаменов, сообщал сайт «360tv.ru».