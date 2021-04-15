В Петербурге прошла первая репетиция парада Победы с участием боевой авиации ЗВО

Санкт-Петербург, 15 апреля. Военнослужащие Западного военного округа провели первую сводную репетицию парада Победы в Санкт-Петербурге.

В подготовке к торжественной церемонии 9 Мая были задействованы боевая авиация и пешие парадные расчеты. Об этом информируют в пресс-службе ЗВО.

Более четырех тысяч военнослужащих вышли на репетицию. Солдаты отрабатывали строевые приемы с оружием, а оркестр сопровождал их торжественным маршем. В то же время пилоты вертолетов Ми-8, Ми-28, Ми-26 и истребителя-перехватчика МиГ-31БМ провели отработку умения в воздухе.

Известно, что в репетиции парада Победы также приняли участие юнармейцы и кадеты.

Ранее стало известно, что на Балтийском флоте стартовала активная подготовка к военному параду Победы.