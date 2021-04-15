Тело младенца нашли среди погибших на пожаре в Свердловской области детей

Екатеринбург, 15 апреля. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства гибели пятерых детей. Они стали жертвами страшного пожара. Редакция ФАН выяснила возраст сгоревших заживо малышей.

По данным источника, в огне погибли восьмилетняя девочка, трое мальчиков в возрасте семи, пяти и двух лет и грудничок младше одного года. Выжить удалось двум малышам. Мальчик и девочка были госпитализированы с ожогами в нижнетагильскую больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Жилой дом в Пригородном районе загорелся в ночь на 15 апреля. Сейчас на месте работают криминалисты и эксперты из МЧС. Правоохранители допрашивают возможных свидетелей.

В селе Вольно-Надеждинское вспыхнул дачный домик. В сгоревшей постройке были обнаружены тела двух человек, сообщало Deita.