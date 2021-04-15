Рената Литвинова стала новым голосом на сервисе «Яндекс.Карты»

Москва, 15 апреля. Актриса и режиссер Рената Литвинова будет помогать автомобилистам ориентироваться на дорогах. Сервис «Яндекс.Карты» запустил проект, в рамках которого звезды озвучат маршруты.

Теперь Рената Литвинова будет предупреждать пользователей «Яндекс.Карт» о камерах, ограничениях скорости, развязках и других особенностях выбранного маршрута. Чтобы услышать голос артистки, необходимо зайти в настройки в аккаунте, открыть раздел «Маршруты», а затем выбрать «Звук» и «Голос».

«Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я — Рената Литвинова», — приветствует водителя перед началом пути актриса.

Как сообщили в пресс-службе компании «Яндекс», Литвинова будет давать подсказки водителям своими узнаваемыми интонациями, фирменными словечками и мхатовскими паузами. Если окажется, что на выбранном маршруте есть участки с дорожными работами, автомобилист услышит оригинальное предупреждение от Ренаты Литвиновой.

«Ну вот опять там что-то нафунчозили – впереди дорожные работы», — со вздохом произнесет актриса.

Позднее появятся голоса других известных людей. Кто еще, помимо Литвиновой, участвует в проекте, не уточняется. Сейчас в «Яндекс.Картах» по умолчанию установлены голосовые помощники «Алиса», «Оксана» и «Дмитрий».

Недавно в приложении «Яндекса» появилась умная камера, которая в реальном времени может распознавать объекты и переводить тексты. В ней объединились несколько технологий, в том числе технологии компьютерного зрения, машинного перевода и поиска.