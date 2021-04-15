Объявлен уровень зарплат космонавтов после предложения Путина

Москва, 15 апреля. Первый заместитель гендиректора российской корпорации «Роскосмос» по экономике и финансам Максим Овчинников рассказал журналистам о заработных платах космонавтов.

Предложение об увеличении окладов российским космонавтам внес президент страны Владимир Путин 12 апреля. Согласно инициативе главы государства, зарплаты кандидатов в космонавты должны увеличиться на 70%. Тем, кто уже летал в космос, хотят повысить оклады на 50%.

Эксперт рассказал корреспонденту ТАСС, что зарплата тех, кто готовит себя в космонавты, составит чуть меньше 300 тысяч рублей. Заработок опытных специалистов составит в среднем более 500 тысяч рублей, отмечает Овчинников.

По словам собеседника издания, на сегодняшний день заработные платы отечественных космонавтов почти в два раза ниже, чем у специалистов из Европы или США. К примеру, астронавты NASA получают сегодня в среднем 8-9 тысяч долларов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявил, что Россия продолжает стремиться к новым достижениям в космической отрасли. Страна стоит на пороге важнейших изменений, как стало известно из его слов.