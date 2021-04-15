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Западные эксперты указали на неожиданные последствия выхода США из ДОН

Западные эксперты указали на неожиданные последствия выхода США из ДОН

Москва, 15 апреля. Плановые учения частей и подразделений Западного военного округа (ЗВО) продолжают вызывать беспокойство в странах НАТО и активно обсуждаются западными экспертами.

Об этом пишет «Военное обозрение», акцентируя внимание читателей на призывы лидеров Североатлантического альянса отвести российские войска от границ с Украиной. С такими заявлениями выступили президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также ряд других политических лидеров стран НАТО.

При этом оценить количество войск ЗВО и их оснащенность западные страны не имеют возможности, потому что США вышли из Договора по открытому небу (ДОН). Тем самым мониторинг воздушного пространства РФ с помощью специализированных разведывательных самолетов, согласно положениям ДОН, стал невозможен не только для США, но и для их союзников по блоку НАТО.

Западные эксперты указывают на подобные неожиданные последствия выхода США из ДОН — маневрами у границ Украины Путин продемонстрировал огромную ошибку Вашингтона. Поэтому странам НАТО приходится выдвигать довольно странные идеи о создании неких «групп контроля», которые будут наблюдать за учениями ВС РФ в пределах собственной территории, подчеркивают авторы «Военного обозрения».

Ранее стало известно о проведении в ЗВО двусторонних танковых маневров.

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