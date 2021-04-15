Скопинский маньяк Мохов проигнорировал очередное заседание суда

Рязань, 15 апреля. Виктор Мохов, насиловавший почти четыре года школьниц, вновь не пришел на заседание суда, на котором должны рассмотреть вопрос по ужесточению ему надзора.

Ранее преступник, известный как скопинский маньяк, также не явился в суд для рассмотрения иска межмуниципального отдела МВД «Скопинский», заседание было назначено на 6 апреля. Правоохранители намерены добиться ограничения для мужчины на походы в бары и кафе, а также общение в Сети.

После выхода интервью Мохова с Ксенией Собчак он получил штраф за несоблюдение административного надзора в размере 1,2 тыс. рублей. Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек-подростков, потом привез их в Скопин и поместил в бункер. Пленницы прожили в нем больше трех лет. Все это время злоумышленник насиловал жертв и подвергал издевательствам.

Пострадавших удалось освободить весной 2004 года. Суд отправил Мохова в тюрьму на 17 лет. На свободу он вышел в марте текущего года.