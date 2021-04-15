Пять заявок на новые вакцины от коронавируса поступили в Роспатент с января по март

Москва, 15 апреля. Российские ученые и разработчики продолжают работать над решениями, связанными с пандемией COVID-19. Об этом в интервью ФАН рассказал директор Федерального института промышленной собственности Олег Неретин.

«Судя по патентной активности в области технологий, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией и ее распространением, интерес к таким изобретениям не снижается. Так, за первый квартал 2021 года было подано 87 заявок», — рассказал Олег Неретин.

По информации директора ФИПС, в первом квартале в Федеральную службу интеллектуальной собственности (Роспатент) поступило пять заявок на регистрацию вакцин, 16 — на средства терапии коронавирусной инфекции и ее осложнений, 42 — на новые дезинфицирующие технологии и 24 — на средства индивидуальной защиты.

«Благодаря тому, что средний срок совершения первого действия в рамках процедуры экспертизы заявок по существу составляет 27 дней, экспертам ведомства удается в короткие сроки рассматривать заявки и выдавать патенты уже по истечении срока в 3,2 месяца», — пояснил собеседник ФАН.

Олег Неретин напомнил, что ускоренная процедура рассмотрения таких заявок специалистами Федерального института промышленной собственности сделала возможной выдачу патентов на вакцины для борьбы с коронавирусной инфекцией, включая «Спутник V» Центра Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» производства «Вектор», а также препарат для лечения COVID-19 «Авифавир» компании «Кромис» и другие.

Ранее Роспатент назвал пять лучших медицинских изобретений по итогам первого квартала. Одним из них стало полученное специалистами Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова моноклональное антитело мыши, позволяющее эффективно блокировать новую коронавирусную инфекцию и с высокой степенью точности обнаруживать S-белок вируса SARS-CoV-2 с использованием всех доступных иммунохимических методов.

В топ-5 также вошли запатентованная МГУ 3D-матриксная структура для доставки в организм антибактериальных или противоопухолевых лекарственных веществ, разработка Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора для выявления гена антибиотикоустойчивости, способ ПЦР-диагностики рака молочной железы на ранней стадии по уровню внеклеточных рибонуклеиновых кислот, а также комплекс для обнаружения и последующего разрушения опухолевых клеток методом фотодинамической терапии, созданный Университетом ИТМО. Всего за первый квартал 2021 года, по информации пресс-службы, было выдано 865 патентов в области медицины. Из них 685 являются изобретениями и 180 — полезными моделями.