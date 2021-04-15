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Пять заявок на новые вакцины от коронавируса поступили в Роспатент с января по март

Пять заявок на новые вакцины от коронавируса поступили в Роспатент с января по март

Москва, 15 апреля. Российские ученые и разработчики продолжают работать над решениями, связанными с пандемией COVID-19. Об этом в интервью ФАН рассказал директор Федерального института промышленной собственности Олег Неретин.

«Судя по патентной активности в области технологий, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией и ее распространением, интерес к таким изобретениям не снижается. Так, за первый квартал 2021 года было подано 87 заявок», — рассказал Олег Неретин.

По информации директора ФИПС, в первом квартале в Федеральную службу интеллектуальной собственности (Роспатент) поступило пять заявок на регистрацию вакцин, 16 — на средства терапии коронавирусной инфекции и ее осложнений, 42 — на новые дезинфицирующие технологии и 24 — на средства индивидуальной защиты.

«Благодаря тому, что средний срок совершения первого действия в рамках процедуры экспертизы заявок по существу составляет 27 дней, экспертам ведомства удается в короткие сроки рассматривать заявки и выдавать патенты уже по истечении срока в 3,2 месяца», — пояснил собеседник ФАН.

Олег Неретин напомнил, что ускоренная процедура рассмотрения таких заявок специалистами Федерального института промышленной собственности сделала возможной выдачу патентов на вакцины для борьбы с коронавирусной инфекцией, включая «Спутник V» Центра Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» производства «Вектор», а также препарат для лечения COVID-19 «Авифавир» компании «Кромис» и другие.

В Роспатент с января по март поступило пять заявок на новые вакцины

Ранее Роспатент назвал пять лучших медицинских изобретений по итогам первого квартала. Одним из них стало полученное специалистами Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова моноклональное антитело мыши, позволяющее эффективно блокировать новую коронавирусную инфекцию и с высокой степенью точности обнаруживать S-белок вируса SARS-CoV-2 с использованием всех доступных иммунохимических методов.

В топ-5 также вошли запатентованная МГУ 3D-матриксная структура для доставки в организм антибактериальных или противоопухолевых лекарственных веществ, разработка Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора для выявления гена антибиотикоустойчивости, способ ПЦР-диагностики рака молочной железы на ранней стадии по уровню внеклеточных рибонуклеиновых кислот, а также комплекс для обнаружения и последующего разрушения опухолевых клеток методом фотодинамической терапии, созданный Университетом ИТМО. Всего за первый квартал 2021 года, по информации пресс-службы, было выдано 865 патентов в области медицины. Из них 685 являются изобретениями и 180 — полезными моделями.

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