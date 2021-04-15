Монтян назвала число готовых воевать в Донбассе украинцев

Киев, 15 апреля. Украинский видеоблогер и правозащитница Татьяна Монтян оценила готовность украинцев участвовать в боевых действиях в Донбассе.

Несмотря на воинственные заявления украинских политиков, население страны не желает воевать. По ее словам, тех кто действительно готов идти воевать — 0%, передает «НьюИнформ».

«А тех, кто считает, что было бы неплохо, чтобы за них кто-то где-то повоевал — таких есть несколько процентов. Но не более!» — пояснила Монтян.

Она также добавила, что есть граждане, которые по собственному желанию поступают на военную службу по контракту, однако их интересует денежное довольствие, а не участие в боевых действиях.

«На контракт идут только те, для кого даже эти копейки, которые платят по контракту — это социальный лифт и нормальные деньги», — отметила Монтян.

Ранее стало известно, что страны НАТО перебрасывают бронетехнику из Польши на Украину. В Сети были опубликованы видеоролики на кадрах, которых запечатлены эшелоны с американскими боевыми машинами пехоты M2 Bradley и британскими танками FV101 Scorpion, движущиеся по территории Украины.

Кроме того, на Украине были замечены военно-транспортные самолеты ВВС США, которые доставляют в страну военную технику и вооружение для ВСУ, передает Infox.