Открыта продажа билетов на «Ласточку» между Москвой и Минском

Москва, 15 апреля. РЖД открыла продажу билетов на поезд «Ласточка» между Москвой и Минском. Такую информацию предоставили в пресс-службе организации.

«Ласточки» начнут курсировать между столицами России и Белоруссии 30 апреля. Поезда будут осуществлять поездки дважды в день по зеркальному расписанию. Утренние рейсы будут выезжать в 6:20, время отправления вечерних рейсов составляет 16:00, следует из сообщения.

Три класса обслуживания вагонов доступны пассажирам «Ласточек». Поезда спроектированы для путешествия пассажиров с максимальным комфортом. Современные составы оснащены системами климат-контроля и светодиодным оснащением, а также санитайзерами и приборами обеззараживания воздуха.