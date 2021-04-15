Экс-активист ФБК объяснил причины скандального поведения Соболь в суде

Москва, 15 апреля. Любовь Соболь скатилась в самые низы в иерархии «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иностранным агентом) и с помощью провокаций пытается доказать свою нужность западным инвесторам. Об этом в интервью ФАН заявил юрист и бывший активист ФБК Виталий Серуканов.

По словам Серуканова, в ходе «квартирного дела» Соболь делает то, что умеет лучше всего — творит провокации.

«Провокации простые, нехитрые, но при этом отвратительные, — выразил мнение юрист. — К сожалению, видимо, ее секте и секте Навального такое поведение нравится. Я бы назвал это «Соболиным правосудием». Когда человек не уважает ни закон, ни окружающих людей. Таким людям в политике делать нечего».

Серуканов также прокомментировал наказание, которое прокурор попросил для юриста ФБК. Напомним, что речь идет об одном годе исправительных работ с удержание 20% зарплаты в пользу государства.

«Касательно наказания я уверен, что Соболь не будет являться ни на какие исправительные работы, — заявил экс-активист ФБК. — Она будет пытаться их игнорировать, всячески демонстрировать, что ей это не интересно, и в дальнейшем будет плевать на закон. Любови здесь нужна провокация. И эти исправительные работы для нее — отличный повод устроить провокацию».

Виталий Серуканов выразил уверенность, что и 20% своей зарплаты Любовь Соболь отдавать не собирается.

«Они найдут какой-нибудь незаконный способ, как избежать и этой меры ответственности, — подчеркнул юрист. — Поэтому Соболь не боится. Да она же потеряла всякие берега и уже просто прет как провокационный танк — и испытывает наше правосудие и государство на терпение».

Собеседник ФАН полагает, что курс на провокации выгоден Соболь из-за финансовых соображений.

«Понятно, что чем хуже для Соболь, тем лучше сейчас для Соболь — как бы парадоксально это ни звучало, — заключил Серуканов. — Потому что в иерархии ФБК она скатилась на самые низы. И с помощью провокаций сейчас ей нужно доказывать свою нужность, в том числе и западным инвесторам, которые, возможно, начнут вкладываться в Соболь, уже минуя Леонида Волкова. Как мы знаем, у Соболь и Волкова сейчас большой конфликт. Поэтому Люба уже действует по своему плану и пытается выжить. А что она умеет? Только провокации».

Ранее политолог Алексей Мухин рассказал ФАН, чем могут быть мотивированы подобные действия сотрудницы ФБК.