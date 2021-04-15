Раскрыты уловки российских банков с кешбэком

Москва, 15 апреля. Правозащитная организация «Международная конфедерация обществ потребителей» (КонфОП) рассказала о результатах своих исследований.

Правозащитники рассматривали коммерческие предложения с кешбэком от 20 самых популярных банков России. Они выяснили, что банки часто прибегают к всевозможным уловкам, чтобы вводить участника такой программы лояльности в заблуждение и неоправданно завышать его ожидания.

Банки могут устанавливать такие условия для зачисления кешбэка, которые оказываются невыполнимыми на практике. Если это по каким-то причинам не получается, финансовая организация может оставить за собой право не начислять бонусные баллы, которые часто заменяют собой кешбэк.

КонфОП обратилась к Центральному Банку (ЦБ) с просьбой распространить поведенческий надзор ЦБ на все продукты кредитных организаций. Эта мера может привести к изменению нормативов или полному запрету на ряд продуктов.

В Банке России ранее давали рекомендации, как не стать жертвой мошеннических схем в других сферах финансов.