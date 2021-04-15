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Французы рассказали, как российский «Посейдон» может спасти мир

Французы рассказали, как российский «Посейдон» может спасти мир

Париж, 15 апреля. Российский многоцелевой подводный беспилотник «Посейдон» вышел на испытания. После подтверждения боевых характеристик его включат в арсенал подводного флота ВМФ РФ.

Многоцелевой подводный беспилотник «Посейдон» уже заработал себе славу в международном экспертном сообществе. По заверению разработчиков, мощности одного «Посейдона» хватит для того, чтобы обрушить на прибрежный мегаполис «ядерное цунами». И на прошлой неделе источник в ВПК РФ передал прессе, что атомная подводная лодка «Белгород» станет первым носителем ядерных беспилотников «Посейдон 2М39» в составе Тихоокеанского флота.

Этой новостью поделился и французский новостной портал Le Figaro. Его читатели бурно отреагировали на статью в комментариях. «НьюИнформ» приводит самые неожиданные из них.

По мнению некоторых читателей, появление у России столь грозного оружия положительно скажется на международной безопасности, поскольку послужит сдерживающим фактором для США.

«Если хочешь мира — готовься к войне! Это выражение актуально и сегодня», — напомнил древнеримскую мудрость пользователь под ником Bramante.

Тем временем военные эксперты из США констатировали, что американский авианосный флот уже не способен устрашить Москву своей военной мощью, поскольку у РФ есть «Посейдон» и ракеты «Циркон».

Британская газета Daily Mail также выпустила публикацию о пугающем российском беспилотнике, способном обрушить на врага «ядерное цунами». Как указывает издание Ytro.ru, новость насмешила британцев и они посчитали, что бояться им следует собственного правительства, а не России.

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