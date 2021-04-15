Французы рассказали, как российский «Посейдон» может спасти мир

Париж, 15 апреля. Российский многоцелевой подводный беспилотник «Посейдон» вышел на испытания. После подтверждения боевых характеристик его включат в арсенал подводного флота ВМФ РФ.

Многоцелевой подводный беспилотник «Посейдон» уже заработал себе славу в международном экспертном сообществе. По заверению разработчиков, мощности одного «Посейдона» хватит для того, чтобы обрушить на прибрежный мегаполис «ядерное цунами». И на прошлой неделе источник в ВПК РФ передал прессе, что атомная подводная лодка «Белгород» станет первым носителем ядерных беспилотников «Посейдон 2М39» в составе Тихоокеанского флота.

Этой новостью поделился и французский новостной портал Le Figaro. Его читатели бурно отреагировали на статью в комментариях. «НьюИнформ» приводит самые неожиданные из них.

По мнению некоторых читателей, появление у России столь грозного оружия положительно скажется на международной безопасности, поскольку послужит сдерживающим фактором для США.

«Если хочешь мира — готовься к войне! Это выражение актуально и сегодня», — напомнил древнеримскую мудрость пользователь под ником Bramante.

Тем временем военные эксперты из США констатировали, что американский авианосный флот уже не способен устрашить Москву своей военной мощью, поскольку у РФ есть «Посейдон» и ракеты «Циркон».

Британская газета Daily Mail также выпустила публикацию о пугающем российском беспилотнике, способном обрушить на врага «ядерное цунами». Как указывает издание Ytro.ru, новость насмешила британцев и они посчитали, что бояться им следует собственного правительства, а не России.