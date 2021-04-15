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Молодые ученые Владимира получили по 500 тысяч рублей на развитие научных проектов

Молодые ученые Владимира получили по 500 тысяч рублей на развитие научных проектов

Владимир, 15 апреля. Фонд содействия инновациям поддержал проекты 12 студентов, аспирантов и молодых преподавателей Владимирского государственного университета.

Молодые ученые представили свои проекты в рамках программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»). Работы исследователей в разных направлениях оценило жюри. Гранты в размере 500 тыс. рублей получили 12 победителей соревнования.

Сотрудники и учащиеся ВлГУ также приняли участие в конкурсе «УМНИК-Технет НТИ». Эта программа обеспечивает поддержку проектов, направленных на цифровые, «умные», виртуальные фабрики будущего. Ректор вуза Анзор Саралидзе поздравил победителей и пожелал им дальнейших научных успехов.

Десятиклассницу из Ростова-на-Дону Алену С. признали лучшим молодым ученым России. Школьница победила в секторе «Навигация и управление в школьных проектах». Юная россиянка не раз становилась лауреатом различных олимпиад.

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