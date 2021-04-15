Молодые ученые Владимира получили по 500 тысяч рублей на развитие научных проектов

Владимир, 15 апреля. Фонд содействия инновациям поддержал проекты 12 студентов, аспирантов и молодых преподавателей Владимирского государственного университета.

Молодые ученые представили свои проекты в рамках программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»). Работы исследователей в разных направлениях оценило жюри. Гранты в размере 500 тыс. рублей получили 12 победителей соревнования.

Сотрудники и учащиеся ВлГУ также приняли участие в конкурсе «УМНИК-Технет НТИ». Эта программа обеспечивает поддержку проектов, направленных на цифровые, «умные», виртуальные фабрики будущего. Ректор вуза Анзор Саралидзе поздравил победителей и пожелал им дальнейших научных успехов.

Десятиклассницу из Ростова-на-Дону Алену С. признали лучшим молодым ученым России. Школьница победила в секторе «Навигация и управление в школьных проектах». Юная россиянка не раз становилась лауреатом различных олимпиад.