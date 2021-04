Халатность американских полицейских провоцирует новые погромы в США

Победа Джо Байдена на президентских выборах, как и ожидалось, не привела к прекращению демонстраций и акций протеста в городах США. Представители движений Black Lives Matter и Антифа, вроде бы дождались наконец-то конца правления ненавистного для них республиканца Дональда Трампа. Однако невыполненным осталось другое главное требование митингующих: прекращение полицейского произвола.

Ряд экспертов утверждают, что «главная жертва» полиции Соединенных Штатов, афроамериканец Джордж Флойд, скорее всего, скончался от передозировки наркотиками, а не от удушения. Тем не менее США известны тысячи случаев неоправданного или халатного применения силы сотрудниками правоохранительных органов. Наиболее резонансные случаи повлекли за собой чудовищные погромы, беспорядки и ожесточенные столкновения.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась, как действия американской полиции ведут к ухудшению внутриполитической обстановки в США.

Убийство в Луисвилле

Когда в США говорят о «полицейском произволе», сразу же вспоминают Джорджа Флойда и разумеется, Бреонну Тейлор. Бреонна была молодой законопослушной афроамериканкой, работавшей фельдшером в клинике городе Луисвилль. В феврале 2020 года она рассталась со своим чернокожим бойфрендом Джамаркусом Гловером, который «работал» в сфере распространения наркотиков. Разорвав отношения с ним отношения, Бреонна стала встречаться с другим парнем — Кеннетом Уокером. Именно с ним она ночевала в своем доме в ночь на 14 марта 2020 года.

После полуночи в дверь к Тейлор постучали трое сотрудников полиции Луисвилля, прибывшие с судебным ордером на обыск. Согласно информации, имевшейся на тот момент в распоряжении сотрудников правоохранительных органов, экс-бойфренд Бреонны использовал дом бывшей подруги для хранения запрещенных веществ.

Поскольку спящие Тейлор и Уокер дверь не открыли, полицейские ворвались силой. При этом право на проникновение в помещение у правоохранителей имелось: судья выписал им специализированный ордер, позволяющий входить без предупреждения.

Кеннет Уокер, проснувшийся от страшного грохота и решивший, что в дом в приступе ревности вломился Гловер, выстрелил из пистолета, на который у него имелось разрешение, в одного из полицейских, Джонатана Маттингли.

Правоохранители открыли шквальный ответный огонь. По иронии судьбы, они не задели Уокера, но смертельно ранили Бреонну Тейлор. Примечательно, что в ходе дальнейшего обыска наркотиков в доме полиция на нашла, а Кеннету Уокеру предъявили обвинение в покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов.

Убийство Тейлор переросло в массовые протесты, продолжавшиеся всю весну 2020 года и возобновившиеся в Лос-Анджелесе и Сиэтле в феврале этого года.

Однако беспорядки, для подавления которых пришлось прибегать к услугам Национальной гвардии, были еще впереди.

Убийство в Бруклин-Сентер

11 апреля 20-летний чернокожий парень по имени Данте Райт ехал на своем автомобиле по одной из улиц городка Бруклин-Сентер, штат Миннесота. Патрульные остановили его за нарушение правил дорожного движения — у него были просрочены регистрационные номера. В ходе дальнейшего разбирательства правоохранители установили, что в полицейском управлении имеется ордер на его арест.

Justice for Daunte Wright. pic.twitter.com/u090mX2rjD — Don Winslow (@donwinslow) April 14, 2021

Требования сотрудников проследовать с ними в участок Райт решил проигнорировать, развернулся и зашагал по направлению к собственной машине. Далее, согласно записи с нагрудных камер офицеров, один из полицейских попытался надеть на нарушителя наручники, но Райт стал вырываться и сопротивляться аресту. Чтобы усмирить Данте женщина-полицейский хотела воспользоваться электрошокером, однако, достала вместо него огнестрельное оружие и выстрелила ему в живот.

Райт, несмотря на ранения, все-таки сумел скрыться с места происшествия! Он проехал несколько кварталов и, после столкновения с другим автомобилем, скончался.

Глава полиции штата Тим Гэннон в ходе выступления перед представителями средств массовой информации заявил, что выстрел, судя по видеоматериалам, был «трагической случайностью», приведшей к смерти человека.

Народный гнев

Несмотря на оправдания Гэннона, в воскресенье вечером в у полицейского участка в Бруклин-Сентер собралась толпа из сотен протестующих, скандировавших имя Райта и требовавших наказать полицейских, застреливших 20-летнего афроамериканца.

Через несколько часов мирный протест перерос в столкновения со стражами порядка: в правоохранителей полетели камни и стеклянные бутылки. Полиция в свою очередь применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Chaotic scene tonight outside the Brooklyn Center Police Department where it seems the police and military greatly out number protesters. They are shooting from tanks. pic.twitter.com/F14j0Tj9Gc — daviss (@daviss) April 14, 2021

Местным магазинам и торговому центру тоже досталось: люди поджигали мусор, били стекла, громили витрины и выносили товары.

Fire in Brooklyn Center pic.twitter.com/24yai80uNz — Jack Posobiec (@JackPosobiec) April 14, 2021

Властям пришлось ввести комендантский час, а мэр Майк Эллиот призвал всех разойтись по домам.

We are continuing to monitor the situation. As Mayor, I am imposing a curfew in the City Of Brooklyn Center. The curfew will be in place until 6am on Monday April 12, 2021. We want to make sure everyone is safe. Please be safe and please go home. pic.twitter.com/bJYGCE5GaW — Mayor Mike Elliott (@mayor_elliott) April 12, 2021

Протест, однако, уже было нельзя остановить. Погромы не закончились ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду. Более того, 14 апреля ситуация в Бруклин-Сентер усугубилась настолько, что в город пришлось ввести военную технику и подразделения Национальной гвардии, которые, пытаясь разогнать демонстрантов, открыли по толпе огонь из нелетального оружия и распылили слезоточивый газ.

A massive caravan of hundreds of National Guard and unmarked police vehicles just rolled through #BrooklynCenter #BrooklynCenterMN pic.twitter.com/tgFXQdLX9m — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) April 14, 2021

Monday afternoon in Brooklyn Center, Minnesota, and the National Guard is on the move #BrooklynCenter #BrooklynCenterMN #NationalGuard pic.twitter.com/5a6G7CNIFv — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) April 12, 2021

Примечательно, что еще 12 апреля руководством города была принята резолюция, ограничивающая использование слезоточивого газа и других химикатов в отношении граждан, вышедших на протест, — однако полиция забыла об этом, как только ситуация накалилась.

Brooklyn Center approves resolution banning crowd control tactics during protests. Includes use of rubber bullets, tear gas, “kettling” and chokeholds. This can apply only to BCPD officers. pic.twitter.com/ubLgYIricT — Shannon Slatton (@sslatton) April 13, 2021

Некоторые источники в социальных сетях сообщали, что правоохранители применили газ буквально через 15 минут после публикации резолюции.

They just launched several canisters of teargas to the doorway of the apartments across the street @WCCO pic.twitter.com/bemoDYH022 — David Schuman (@david_schuman) April 13, 2021

Кто и прав, кто виноват?

Превышение должностных полномочий со стороны представителей американской полиции – очень частное явление в Соединенных Штатах. Если начать разбираться в причинах внутриполитической нестабильности, уже второй год раздирающей пополам американское общество, можно с уверенностью отметить, что одним из предопределяющих факторов сложившегося кризиса, безусловно, являлись непрофессиональные действия сотрудников правоохранительных органов США.

Чем, тем временем, занимается действующая американская администрация? Предположительно, ведет активную работу над реформой, призванной пересмотреть порядок применения огнестрельного оружия полицией.

Однако ни демократы, ни республиканцы, об этом не думают. По версии Джозефа Байдена, самую большую угрозу для американского общества представляют белое вооруженное население, поэтому, первоочередной задачей американский лидер считает ограничение продаж оружия людям, пытающимся своими силами защититься от хаоса, творящегося в стране. Кроме того, зачем власти бороться с явлением, на котором можно заработать политические очки и убрать инакомыслящих конкурентов?

Непростая ситуация в сфере безопасности и прав человека в США привлекает внимание и за рубежом. Ранее российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) сообщил, что приступил к изучению дела умершего после избиения полицейскими афроамериканца Хавьера Эмблера. Мужчина погиб в Остине, штат Техас, после того как сотрудники полиции остановили его за то, что у него были включены фары дальнего света и несколько раз ударили электрошокером. Фонд борьбы с репрессиями обратился за разъяснениями к президенту США, госсекретарю Блинкену и генеральному прокурору США. Новости о ходе проверки по этому делу будут публиковаться в Telegram-канале ФБР.